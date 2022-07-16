Студенты из СурГУ разработали программу, определяющую полезность продукта по штрих-коду

Студенты из Сургутского университета Ростислав Сазиков и Эдмонд Тунян разработали приложение, определяющее безопасность продуктов по штрих-коду – программа позволяет узнать, есть ли в товаре вредные вещества. Приложение можно будет скачать на смартфоны осенью этого года.

«Вы нажимаете индикатор по сканированию штрих-кода, наводим на шоколадку, и приложение показывает нам весь состав нашего продукта — это белки, жиры, углеводы, также е-коды, которые находятся в данном продукте, и насколько данный продукт является полезным для человека», — рассказал Ростислав Сазиков.