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Житель Сургутского района попался с 13 свертками марихуаны

Жителю Лянтора грозит до 15 лет за распространение наркотиков

Житель Сургутского района попался с 13 свертками марихуаны
Фото: unsplash.com

В Лянторе задержали 56-летнего местного жителя по подозрению в торговле наркотиками. Во время досмотра в куртке мужчины обнаружили сверток с марихуаной. Кроме того, в автомобиле подозреваемого была обнаружена и изъята матерчатая перчатка, внутри которой находилось 12 свертков с аналогичным веществом. Известно, что злоумышленник уже успел сбыть часть запрещенки.

«Обнаруженные вещества были направлены на экспертизу. В результате экспертного исследования изъятые вещества представляют собой наркотическое средство «марихуана» общей массой 24 грамма. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренных ч.3 ст.228.1 УК РФ и ч.3 ст.30 ч.3 ст.228.1 УК РФ. В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – сообщили в пресс-службе ОМВД Сургутского района.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 136, комментариев: 0
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