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Сургут попал в топ самых «умных» городов с населением до миллиона человек

Минстрой оценил IQ Сургута и Ханты-Мансийска

Сургут попал в топ самых «умных» городов с населением до миллиона человек
Фото: vk.com/shuvalovvn

Минстрой РФ назвал Сургут одним из «умных» городов с населением до миллиона человек. Нефтяная столица расположилась на третьем месте. «Золото» и «бронзу» в топе отдали Тюмени и Рязани соответственно.

Ханты-Мансийск же выбился в лидеры рейтинга муниципалитетов с населением до 100 тысяч человек, на втором и третьем местах – Реутов и Королев.

Самыми «умными» среди мегаполисов оказались Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Индекс «IQ городов» Минстрой рассчитывает для 203 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город». Оценка идет по 47 показателям: умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис и так далее.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 67, комментариев: 0
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