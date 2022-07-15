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Второй мост через Обь – зачем нужен, скольким людям даст работу, и почему будет достроен, возможно, раньше срока

Под Сургутом началась стройка второго моста через Обь – почему это важно

Второй мост через Обь – зачем нужен, скольким людям даст работу, и почему будет достроен, возможно, раньше срока
Фото admsurgut.ru

Строительство второго моста через Обь в районе Сургута стартовало 6 июля – в этот день была забита первая свая будущего мега-проекта. На торжественном начале возведения важного объекта присутствовали полпред УрФО Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, мэр Сургута Андрей Филатов, глава Сургутского района Андрей Трубецкой и многие другие випы.

«Это историческое событие как для Уральского федерального округа, так и для России. Югра, Ямал – это базис экономики нашей страны. Дорожная артерия, соединяющая крупнейшие нефтегазовые регионы с «большой землей» должна работать полноценно, без ограничений. Новый мост решит эту задачу. Более того, строительство объекта будет мощным рывком как с точки зрения инвестиций, так и в вопросах занятости. Предприятия УрФО и других регионов получат крупные заказы, в возведении моста будет занято порядка десяти тысяч человек. К реализации проекта нужно подойти с тройной ответственностью: построить и сдать столь нужный и важный объект в соответствии с планами», – подчеркнул Владимир Якушев. – Уверен, что обязательства, которые взяли на себя сегодня правительство Югры и генеральный подрядчик «Мосстрой-11» им по силам. Компания имеет большой опыт строительства, в том числе объектов сочинской Олимпиады в горной местности, а руководство региона реализовало не один крупномасштабный проект».

Одна из важных задач нового моста – разгрузить действующую переправу. Первый мост был введен в эксплуатацию 22 года назад (к слову, той же компанией «Мостострой-11», он даже носит имя ее легендарного руководителя Валентина Солохина). Сегодня это – единственный путь, соединяющий находящийся за Сургутом север Югры и Ямала с остальным Уралом и Россией. В то время как его загруженность превышает заложенные изначально нормативы в три (!) раза – 16 тысяч автомобилей в сутки при плане в пять тысяч. Альтернативных мостовых переходов нет в обозримой перспективе в три тысячи километров.

«Сейчас мы говорим о створе федеральной трассы Р404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», развиваемом федеральном коридоре «Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард» и северном широтном коридоре «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск». Это совершенно другие возможности для страны, начиная от экономии по километрам, потому что севернее выходим, и заканчивая доступностью для людей, экономики, транспортной инфраструктуры нашей страны», – заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Безусловно, это важный проект для Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа, для УрФО в целом. Помимо рабочих мест и других моментов, которые будут обеспечены, это возможность развития восточной части города, обеспечения безопасности транспортной системы Югры и Тюменской области, – поделился глава Сургута Андрей Филатов. – Это событие вселяет такую надежду, что то развитие, о котором мы говорим, будет продолжаться».

Проект моста вошел в пятилетний план дорожного строительства, утвержденный федеральным правительством по поручению президента Владимира Путина. Предполагается, что в ближайшие годы реализуются следующие планы: строительство новой четырехполосной дороги длиной 45 км, которая подведет к мосту, сам мост на 1 км 758 метров, а также еще четыре поста и три путепровода с транспортными развязками на пересечении дороги «Сургут – Нефтеюганск» и восточной объездной нашего города. Плюс ко всему вышесказанному – ливневая канализация, локальные очистные сооружения, инженерные коммуникации, шумозащитные экраны. Строителям предстоит уложить более 25 тысяч тонн металлоконструкций и 55 тысяч кубометров монолитного бетона. Пропускная способность нового моста составит 13 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость – 60,9 млрд рублей, финансировать работу будет окружной и федеральный бюджет. Работать на объекте будут около десяти тысяч человек.

«Нормативные сроки возведения моста – 2026 год. Однако все зависит от хода строительства. Этот мост станет для автономного округа самым крупным транспортным инфраструктурным объектом. Его значение трудно переоценить как для Сургута, так и для всего региона и России», – подчеркнул генеральный директор «Мостострой 11» Николай Руссу. – В строительстве объекта будет задействована большая команда. Здесь будут работать все крупнейшие дорожно-строительные предприятия Югры, а также проектировщики, субподрядные организации, строительный контроль. Перед нами стоит огромная ответственность построить мост хорошего качества и в срок».

«Я абсолютно уверена в профессионализме команды, которая взялась за эту работу. АО «Мостострой-11», АО «Автодорстрой», ООО СК «ЮВиС», АО «Ханты-Мансийскдорстрой» – это те компании, которые никогда не подводили заказчика, всегда выполняли работу в соответствии с проектно-сметной документацией, разве только нарушали сроки – сдавали работу раньше, чем это предусмотрено проектно-сметной документацией. У народа ханты есть такая пословица: «Светлое слово станет мостом в завтра». Дорогие друзья, это ваше светлое слово. И, следовательно, мы все вместе уверены в завтрашнем дне», – отметила Наталья Комарова.

Она также подчеркнула, что ресурсов на возведение объекта даже в наступающие непростые времена хватит. Проект реализуется за счет регионального и федерального бюджета, и руководство округа будет тщательно отрабатывать с коллегами из правительства России распределение усилий, чтобы не сдерживать строителей, а, напротив, стимулировать их завершить стратегический объект даже в более короткие сроки, нежели запланировано сейчас.

«Ключевой момент — это принятие 20 июня правительством Российской Федерации решения об участии в реализации значимого для страны инфраструктурного проекта, что позволило начать строительство моста в опережающие сроки, минимизировать инфляционное удорожание. Мы продолжим работу с правительством Российской Федерации по обеспечению опережающего финансирования проекта», – обозначила губернатор Югры.

На следующий день после торжественной церемонии по забивке первой сваи в опору второго моста новость об этом прозвучала в Кремле. Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев в ходе встречи победителей конкурса «Лидеры России» с Владимиром Путиным доложил президенту о начале этой эпохальной стройки. «Не могу не поблагодарить вас за поддержку таких значимых проектов. Действительно, для региона это очень важно. Здесь, конечно же, федеральная поддержка и ваша личная поддержка сыграли решающую роль, – сказал югорский госслужащий. – Мы стартанули и уже на сегодняшний день договорились со строителями – а это наша компания, которая выросла у нас в регионе и принимала участие в строительстве в том числе и Крымского моста. Мы уверены, что все вовремя будет».


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Сегодня в 13:44, просмотров: 131, комментариев: 0
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