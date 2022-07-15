В Сургуте готовится реформа льготных проездов на общественном транспорте

Транспортная система Сургута постепенно меняется к лучшему. Пока идет масштабная научно-исследовательская работа, которая позволит начать большие реформы в перевозках, происходят локальные изменения в пользу жителей. Одно из них – реформа льготного проезда на городских автобусах. Как она будет происходить, и что в дальнейшем ждет систему общественного транспорта Сургута – в материале «НГ».

В течение многих лет в нашем городе действует «натуральная» система льгот на проезд в автобусах. Бюджет просто перечисляет получателям (а это неработающие пенсионеры, почетные жители города и школьники, которым полагаются доплаты по потере кормильца) по 600 рублей в квартал. На сегодня это эквивалентно 21 поездке на автобусе по тарифу 28 рублей. Разумеется, администрация никаким образом не может знать, как человек тратит эти деньги и пользуется ли общественным транспортом в принципе.

Поэтому решено провести реформу – с 1 октября 2022 года у каждого льготника на руках будет пластиковая карта, которой он будет «расплачиваться» за поездки. Но на ней будут лежать не деньги, а именно количество поездок – таковых в квартал будет 40. То есть в денежном эквиваленте это будет не 600, как раньше, а 1 120 рублей, но напрямую человек ими распорядиться не сможет – только бесплатно для себя ездить на автобусе определенное количество раз.

Как рассказывает начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения администрации Сургута Рустам Гильманов, на практике это будет выглядеть следующим образом: льготник при заходе в автобус будет прикладывать карту к терминалу у кондуктора или водителя, и у него спишется одна поездка. По итогам месяца администрация города будет четко знать, сколько людей проехали по определенным маршрутам, а также напрямую перечислит перевозчику плату за них. Это позволит сделать льготу действительно целевой и, с учетом роста реальных поездок, более эффективной.

Есть нюанс – получателям бюджетной помощи нужно будет постоянно иметь с собой документ, подтверждающий личность. Это потребуется для того, чтобы исключить передачу карт третьим лицам – за подобное можно будет лишиться льготы. Стоит отметить, что в Москве в таких случаях выписываются штрафы – именно тем, кто пользуется чужой социальной картой. Но в столице в принципе как таковых уже давно нет кондукторов, а водители не принимают участия в контроле над использованием транспортных карт, это делают только случайным образом распределенные по маршрутам группы ревизоров.

Предполагается, что на старте картами для проезда будут пользоваться 27 тысяч сургутян. Получать они их будут разными способами – основную массу карт действующим льготникам отправят почтой. Для тех, кто со временем приобретет право на получение льготы в будущем, все будет организовано в многофункциональных центрах Сургута.

Если говорить о будущем, то количество поездок на одну карту уменьшать не планируется – несмотря на неизбежный (он происходит каждый год) рост тарифов на перевозки. Бюджет потратит больше, но для людей условия останутся те же.

Кроме того, подчеркивает Рустам Гильманов, пользоваться льготной картой можно будет только на так называемых маршрутах с регулируемым тарифом – проще говоря, на городских автобусах, где проезд стоит 28 рублей. Маршрутки в эту систему не входят – как минимум, пока. «Сейчас у нас идет научно-исследовательская работа, по итогам которой мы планируем, в том числе, перевод маршруток на регулируемый тариф – тогда и в них можно будет пользоваться этой картой», – отметил муниципальный служащий.

Напомним, что в 2021 году глава Сургута Андрей Филатов подписал дорожную карту по развитию транспортной системы с корпорацией ВЭБ.РФ. В рамках этой работы был проведен анализ существующего положения вещей, намечены параметры комплексной модернизации и развития общественного транспорта. В планах – выработка новой тарифной политики, модернизация маршрутной сетки, системы требований к качеству перевозок и многое другое.