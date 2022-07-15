Места отдыха обустроили в Сургуте на Черной речке и Сайме

Жителей Сургута приглашают культурно отдохнуть у водоемов. Места отдыха обустроены в парке «За Саймой» и у реки Черная, в районе ул. Аэрофлотская. Для горожан там установили деревянные настилы, столики, скамейки и раздевалки, сообщили в пресс-службе администрации.

«Для безопасности посетителей вдоль береговой линии дежурят спасательные отряды. Кроме того, запрещается нахождение детей до 16 лет в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей в местах массового отдыха, таких как парки, базы отдыха и водоемы», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в мэрии Сургута напомнили, что ни в одном из водоемов, расположенных на территории города, купаться нельзя. Согласно исследованиям Роспотребнадзора, открытые водоемы Сургута не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.