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Четыре практики по поддержке бизнеса в Сургутском районе войдут в «Белую книгу» ФАС

ФАС высоко оценила проконкурентные практики в Сургутском районе

Четыре практики по поддержке бизнеса в Сургутском районе войдут в «Белую книгу» ФАС
Фото: admsr.ru

Четыре проконкурентные практики Сургутского района войдут в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы России. По информации мэрии, муниципалитет отметили за снижение административных барьеров и создание комфортных условий для развития бизнеса. Отметим, что в этом есть заслуга главы Сургутского района Андрея Трубецкого – ранее он поставил задачу сократить все бюрократические процедуры.

«В двух словах оценка регулирующего воздействия – это процедура, которая направлена на выявление в проектах нормативных актов каких-либо положений, которые затрудняют ведение деятельности бизнеса, либо инвестиционного предпринимательства. Грубо говоря, до начала вступления в силу проекта, мы консультируемся с бизнесом и говорим - какие положения, на ваш взгляд, в этих документах затрудняют вашу деятельность. По итогу 2021 года было проведено 77 таких консультаций, по итогам которых поступило 308 обращений и предложений от предпринимателей, которые были учтены. Андрей Александрович Трубецкой эту работу держит на контроле», – рассказал председатель комитета экономического развития Вениамин Матаев.

Эксперты ФАС также выделили инвестиционную стратегию Сургутского района и практику передачи муниципального имущества в аренду социальному бизнесу. Это позволяет поддерживать бизнесменов, инвесторов и концессионеров.

«Например, спортивные залы школ, студии в детских школах искусств передаются для оказания услуг, которые предлагаются некоммерческими организациями. Если говорить о Лянторе, то здесь есть очень мощная некоммерческая организация «Ренессанс», она оказывает услуги в культуре, с ней мы сотрудничаем. Это обеспечивает большую загруженность полезных площадей. Еще это способствует тому, что некоммерческие организации и социальные предприниматели оказывают социально значимые услуги, тем самым расширяют возможность получить ту или иную услугу не только в муниципальном учреждении, но и в некоммерческом секторе», – прокомментировала заместитель главы Татьяна Османкина.


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Сегодня в 16:09, просмотров: 90, комментариев: 0
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