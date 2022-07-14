Сотрудники оператора мобильной связи в Сургуте стали фигурантами уголовного дела за кражу данных

Следователи Сургута возбудили уголовные дела против трех сотрудников оператора мобильной связи. Они подозреваются в незаконном доступе к информации с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в январе подозреваемые, используя персональную учетную запись и личный пароль доступа, незаконно выгружали из системы оператора информацию о соединениях между абонентами, которую использовали в личных целях. При этом сами абоненты с такой просьбой к ним не обращались.

«По уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», - уточнили в пресс-службе ведомства.