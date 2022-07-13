Из-за ремонта на сургутском мосту будут действовать ограничения

Мост имени Солохина, расположенный у Сургута, отремонтируют. Работы стартуют с 15 июля и завершатся до 31 августа – планируются укладка нового асфальтобетонного покрытия, очистка железной основы моста, замена металлического барьерного ограждения. На это время будут действовать ограничения в движении.

«Обращаем Ваше внимание, что на период производства работ предусмотрено сужение полос движения в обоих направлениях до трёх метров. Движение транспорта шириной более 2,8 метров при выполнении ремонтных работ будет осуществляться реверсивно в ночное время с 23.00 до 6.00. Также на время производства работ по ремонту мостового полотна будет запрещено движение автомобилей общей массой более 50 тонн», – предупредили в «Северавтодоре».

Актуальную информацию о действующих ограничениях и режимах движения автомобильного транспорта Вы можете получить в Региональном диспетчерском центре АО «ГК «Северавтодор» по телефону 8(3462)22-48-49.