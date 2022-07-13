Четверг, 14 июля, в Сургуте будет дождливым

Сильный дождь, гроза и ветер — таков план Сургута на завтра. По данным городского гидрометеобюро, 14 июля ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления погоды, связанные с сильным дождем, грозой, ветром при грозе порывами до 15-18 метров в секунду.

Как водится, управление по делам ГО и ЧС напоминает горожанам:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

- отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле;

- велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Если вас ударила молния:

- прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;

- если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.