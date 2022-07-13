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Бизнесмен из Сургута сбил насмерть двух женщин в Подмосковье

Сургутянин на автомобиле каршеринга сбил насмерть двух женщин в подмосковных Люберцах

Бизнесмен из Сургута сбил насмерть двух женщин в Подмосковье
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Бизнесмен из Сургута Рустем Ильясов на автомобиле каршеринга сбил насмерть двух женщин на Октябрьском проспекте в Люберцах. Авария произошла днем 11 июля, водителя задержали на следующий день. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

«Водитель Kia выехал на полосу встречного движения на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего совершил столкновение с автомобилем такси, припаркованным возле автобусной остановки. В результате ДТП пострадали три человека, двое из которых впоследствии скончались», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Удар автомобиля был такой силы, что пешеходов отбросило к остановке, отмечают СМИ. В ДТП погибли женщины 45 и 47 лет и пострадала 14-летняя девочка. Она находится на амбулаторном лечении.

47-летний Рустем Ильясов заявил, что потерял сознание за рулем. Экспертиза показала, что он был трезв.

На мужчине «висят» многомиллионные долги – небольшая фирма, в которую вкладывался Рустем, обанкротилась, пишет «Московский комсомолец». «Так что возмещать ущерб родственникам погибших ему фактически нечем. Бремя долгов, видимо, ляжет на его дочь и двоих сыновей», - отмечает издание.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 204, комментариев: 0
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