Домохозяйке из Сургута грозит арест за то, что она вовремя не лечила дочь

На жительницу Сургута завели уголовное дело из-за того, что она не выполняла рекомендации врачей по лечению за 12-летней дочерью. Безответственность женщины привела к госпитализации девочки, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В связи с имеющимся заболеванием ребенку были назначены лечение и диета, родители неоднократно были предупреждены о неукоснительном соблюдении всех рекомендаций по лечению заболевания, предоставлена информация о негативных последствиях, в случае их нарушений, но назначение медицинских работников выполнялись несвоевременно и не в полном объеме, в результате чего пациентка была госпитализирована», - говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские установили, что в семье работает только отец девочки, а мать занимается домашним хозяйством и воспитанием детей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст.125 УК РФ «Оставление в опасности». Ей грозит штраф в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или арест на срок до 3 месяцев.

Всего во время профилактического мероприятия «Подросток» в Сургуте на учет поставили 17 несовершеннолетних и семь родителей.