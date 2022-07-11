На должность советника главы Сургута назначили бывшего дорожника

На должность советника главы Сургута назначили Валерия Фомагина – ранее он работал заместителем градоначальника и курировал вопросы архитектуры и градостроительства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Валерий Фомагин с 2016 по 2018 год руководил Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры, в 2018-2021 годах трудился генеральным директором АО «Государственная компания» «Северавтодор» (г. Сургут). В 2022-м, возглавив ООО «СПС Концессия № 1», занимался реализацией первого в округе концессионного соглашения по строительству автомобильной дороги, которое реализуется в городе Сургуте на пр. Комсомольском.