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Больше 40 пар поженились в Сургуте в День семьи, любви и верности

За полгода в Сургуте больше 1400 пар заключили брак

Больше 40 пар поженились в Сургуте в День семьи, любви и верности
Фото: unsplash.com

В День семьи любви и верности в Сургуте 46 пар решили заключить брак, причем 36 из них – в торжественной обстановке. За шесть месяцев 2022 года поженились больше 1400 влюбленных.

«8 июля 2022 года, если сравнивать с предшествующими днями летнего периода, конечно, изъявили желание больше зарегистрировать свой брак, нежели в другие дни. День семьи любви и верности традиционно любят наши молодожены и используют это для регистрации и заключения своего брака этот день», — рассказала начальник управления ЗАГС Сургута Татьяна Макарова.

В день праздника молодоженов встречали музыканты, внутри здания Дворца Торжеств из ждали мастер-классы, а сваха высаживала с ними ромашки – символ торжества.

«После регистрации брака каждая пара проходит в банкетный зал, их там ждет мастер-класс по изготовлению именной ромашки, каждый лепесток которой обозначает семейную ценность. И каждая пара может выбрать свой букет семейных ценностей. Потом они развешиваются на пресс-волле дворца торжеств и образуют собой ромашковое поле», — прокомментировала начальник организационно-методического отдела МКУ «Дворец Торжеств» Александра Костина.


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Сегодня в 18:20, просмотров: 254, комментариев: 0
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