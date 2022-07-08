Дороги перекроют в Сургуте из-за празднования Курбан-Байрама

В Сургуте завтра, 9 июля, перекроют движение автотранспорта на нескольких улицах из-за проведения мероприятий, связанных с празднованием мусульманского праздника Курбан-Байрам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения будут действовать с 04.00 до 09.00 на:

- ул. Никольской от перекрестка с ул. Сергея Безверхова до перекрестка с пр. Набережным;

- пр. Набережного от перекрестка с ул. Дзержинского до транспортной развязки возле магазина «Ярославна».

На время перекрытия дорог городские автобусы отправят в объезд по следующим схемам:

№ 26 - при движении от остановочного пункта «кинотеатр Аврора» (нечётная сторона) по пр. Ленина, ул. Майская, ул. Энергетиков, ул. Университетская, далее по маршруту;

№ 1 и № 7 - при движении от остановочного пункта «гостиница «Обь» (нечётная сторона) по пр. Набережный, ул. Дзержинского, пр. Ленина, ул. Майская, ул. Энергетиков, далее по маршруту;

№ 4 - при движении от остановочного пункта «кинотеатр Аврора» (нечётная сторона) по пр. Ленина, ул. Майская, ул. Энергетиков, далее по маршруту.

№ 23 - при движении от остановочного пункта «гостиница «Обь» (нечётная сторона) по пр. Набережный, ул. Дзержинского, пр. Ленина, далее по маршруту.

№ 47 - при движении от остановочного пункта «гостиница «Обь» (нечётная сторона) по пр. Набережный, ул. Никольская, Югорский тракт, ул. Энгельса, ул. Гагарина, далее по маршруту.