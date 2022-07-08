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Подрядчик, строящий набережную в сургутском парке, стал фигурантом уголовного дела

Администрация Сургута обратилась к правоохранителям из-за набережной

Подрядчик, строящий набережную в сургутском парке, стал фигурантом уголовного дела
Фото: siapress.ru

Администрация Сургута подала иск в правоохранительные органы на подрядчика, который строит набережную в парке «За Самой». Уголовное дело уже возбуждено. Об этом сообщили на прямом эфире с губернатором Югры.

«Было выявлено несоответствие выполненных подрядчиком работ по объему и качеству. В итоге мы зашли в судебные разбирательства с данной компанией и параллельно передали документы в органы надзора. На днях было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении подрядчика», – заявил градоначальник Андрей Филатов.

Мэр также подчеркнул, что объект не будет принят до тех пор, пока контракт не завершится полностью. На сегодняшний день статус набережной – объект незавершенного строительства.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 105, комментариев: 0
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