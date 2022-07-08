Жителю Сургута провели операцию по резекции трахеи

В Сургуте онкологи помогли 58-летнему мужчине вернуться к нормальному дыханию. Пациент жаловался на затруднения в дыхании в течение двух месяцев, а также на легкие приступы удушья при физической нагрузке, а позже и в состоянии покоя. Результаты выполненной компьютерной томографии шеи и грудной клетки подтвердили наличие первичной злокачественной опухоли. Оказалось, что она перекрыла просвет трахеи на 2/3. При биопсии выявлена хондросаркома.

«Локализация опухоли в трахее достаточно редкая, поэтому больных с такой локализацией опухоли оперируют в Федеральных онкологических центрах. У больного прогрессивно нарастали симптомы стеноза трахеи в виде выраженной одышки с практически полным перекрытием просвета органа, поэтому было решено оперировать пациента в Югре», – рассказал руководитель онкологического центра Сургутской окружной клинической больницы Алексей Аксарин.

Операция прошла успешно благодаря слаженной и четкой работе бригады онкологов, анестезиологов и эндоскопистов. Оперативное пособие выполняли через неполную продольную стернотомию (рассечение грудины).

В настоящее время пациент проходит послеоперационное лечение.