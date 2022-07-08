В Сургуте объявили повышенный класс пожароопасности

Сегодня, 8 июля, в сургутских лесах объявили третий повышенный класс пожарной опасности. Местных жителей просят соблюдать осторожность в зеленых зонах.

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города сообщает, что 08.07.2022 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности, просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», – сообщили в пресс-службе МКУ «ЕДДС» Сургута.

Напоминаем, ранее Югру включили в число регионов с повышенным риском возгорания лесов. Между тем, пожароопасный сезон в округе действует с 22 апреля.