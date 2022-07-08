Глава Сургута поделился планами ремонта дворов

Число сургутских дворов, которые отремонтируют этим летом, увеличилось до 27 — об этом сообщил глава города Андрей Филатов. «В этом году в Сургуте заходим с ремонтом на 27 дворов», — написал он в собственном телеграм-канале.

Накануне градоначальник проинспектировал ход благоустройства в одном из дворов — приехал на проспект Мира. Там, на территории домов 9, 9/1 и 7/2 уже укладывают асфальт. «Этот участок придомовой территории, как и все остальные, включён в программу федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — поясняет Филатов. — Работы на 80 процентов профинансированы из бюджета города, остальные 20 процентов расходов взяли на себя собственники».

Напомним, эта схема была введена несколько лет назад: таким образом, у собственников появилась реальная возможность добиться благоустройства своей придомовой территории. Все больше сургутян начинают ей пользоваться: второй год активность в проекте благоустройства дворов растет. Так, по данным сургутской мэрии, на включение в программу на следующий год уже претендуют более 50 дворов: столько заявок поступило только за полгода. Удастся ли реализовать их все, пока неясно: в прошлом году, например, отремонтировали 31 двор.