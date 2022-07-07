​«Барсова гора» в Сургутском районе преобразится к 2023 году

«Барсова гора» в Сургутском районе проходит первый этап благоустройства. Там уже появились реплики археологических находок, среди них – знаменитый шерстистый носорог, останки которого находили на Барсовой горе. Совсем скоро на территории оборудуют площадки, объекты с куар–кодами, благодаря которым гости достопримечательности смогут узнать больше о том, как люди жили раньше.

«Сейчас распространенная практика – обращаться за авансом, но мы с осторожностью относимся к этому. Поэтому мы все оформили через банковскую гарантию. Объект стартовал, в непростое время. Мы долго к нему готовились, шли, но тем не менее объект знаковый не только для поселения, но и для района в целом», – заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Глава Югры Наталья Комарова одобрила масштабный проект и предложила расширить площади музея под фондохранилище: «У нас в регионе дефицит фондохранилищ, и помещений под исследования тоже не очень много. А научное сообщество в этом направлении очень активное. В этой связи можно будет подумать и попытаться закрыть окружные потребности в этом вопросе. Это важная история. Тем более что рядом Сургутский университет и центр создается археологический. Если уж заходим, то давайте попробуем».

Напомним, что общая стоимость объекта составляет 197,5 миллионов рублей. Реализация намечена в три этапа, два из которых предусмотрены на 2023 год.