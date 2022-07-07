В Сургуте демонтируют старые заборы

В Сургуте заменят заборы на «невидимые» конструкции – это оцинкованные ограждения серого цвета, которые можно мыть. Главный плюс новых заборов – их не нужно красить каждый год и они не ржавеют. Об этом стало известно в ходе заседания штаба по вопросам городского хозяйства.

«Ликвидируем ограждения там, где их не должно быть. В городе в этом году мы все срежем и поставим новое ограждение там, где будет демонтировано. Сегодня ДГХ у нас полностью профинансировано на восстановление всего городского ограждения. Такого проекта еще не было», — прокомментировал глава Сургута Андрей Филатов.

Отмечается, что уже сегодня горожане могут наблюдать демонтаж заборов. Работы продлятся до конца года.

«Размещены заявки на заводы-изготовители. И там, где ограждений не должно быть, их не будет. Мы понимаем, что в целях безопасности в свое время их устанавливали, но время идет, и требования к эстетике и культуре уже иные. Мы надеемся, что это придаст новый облик, новое дыхание нашему городу», — рассказал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.