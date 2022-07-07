Студенты СурГУ получили грант от Фонда содействия инновациям

Студенты двух кафедр – автоматизированных систем обработки информации и управления, информатики и вычислительной техники Политехнического института Сургутского госуниверситета Ростислав Сазиков и Эдмон Тунян недавно стали победителями фестиваля молодежи «Бизнес пикник СурГУ», а теперь их инновационный проект «Автоматизация расчета углеводного состава продуктов для людей с повышенной концентрацией глюкозы в крови» получил грантовую поддержку в размере 1 миллион рублей по итогам конкурса «Студенческий стартап» в направлении «Цифровые технологии» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

«В РФ порядка 9 000 000 человек болеет сахарным диабетом 1-го или 2-го типа, статистика нам говорит, что прирост числа заболевших составляет около 5 % ежегодно, каждый 5 секунд в мире становится на одного больного сахарным диабетом больше, а каждый 10 секунд один человек умирает от связанного с диабетом заболевания. Проект предназначен для людей с аутоиммунным заболеванием, а именно сахарный диабет (1-го и 2-го типа). Это мобильное приложение, которое позволяет в короткие сроки и удобным способом рассчитать количество инсулина для подколки на тот или иной продукт (блюдо). Благодаря обширной базе данных о продуктах, которые собираются для проекта BioScan, мы можем с легкостью рассчитать углеводный состав продукта по его граммовке, специфике приготовления, а также включить сюда индивидуальные показатели для каждого пациента (утреннюю, обеденную и вечернюю дозу инсулина, уровень сахара, коэффициент на еду и т.д.). Надеемся, что проект облегчит жизнь людям с подобной проблемой», – прокомментировали грантообладатели, поблагодарив организаторов престижного конкурса за возможность поделиться разработкой и получить поддержку своих идей и решений, а также создание условий для дальнейшей проработки инициатив.