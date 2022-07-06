Андрей Филатов рассказал, чем важен проект второго моста через Обь в районе Сургута

Мэр Сургута Андрей Филатов прокомментировал начало строительства второго моста через Обь.

«Сегодня мы увидели это в цифрах. Безусловно, это важный проект для Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа, для УрФО в целом. Помимо рабочих мест и других моментов, которые будут обеспечены, это возможность развития восточной части города, обеспечения безопасности транспортной системы Югры и Тюменской области. Это событие вселяет такую надежду, что то развитие, о котором мы говорим, будет продолжаться», – подчеркнул Филатов.

Напомним, что старт возведению был дан сегодня – 6 июля. На торжественном мероприятии важного объекта также присутствовали полпред УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова, глава Сургутского района Андрей Трубецкой.