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Глава Сургутского района поделился впечатлениями о начале строительства второго моста через Обь

Андрей Трубецкой оценил значимость строительства второго моста через Обь

Глава Сургутского района поделился впечатлениями о начале строительства второго моста через Обь
Фото: vk.com/id708234910

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой прокомментировал начало строительства второго моста через Обь.

«Значимость – 71 миллиард рублей. Большая цифра. Известно, что транспортная инфраструктура – это кровеносная система экономики. Отрадно, что при наличии серьезной нефтегазовой отрасли Сургут и Сургутский район, Югра в целом получают развитие как транспортной системы. Поэтому я считаю, что большое будущее за этим проектом – как минимум удвоение товарооборота, пассажиропотока, поэтому проект большой и знаковый, самые положительные эмоции в связи с этим», – резюмировал Трубецкой.

Напомним, что старт возведению был дан сегодня – 6 июля. На торжественном мероприятии важного объекта также присутствовали полпред УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова, мэр Сургута Андрей Филатов.


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Сегодня в 16:13, просмотров: 157, комментариев: 0
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