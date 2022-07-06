16+
Логотип Сиапресс
USD  58,5118   EUR  60,1618  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

На старт возведения второго моста через Обь приехал полпред УрФО

Первая свая нового моста через Обь в районе Сургута забита в землю

На старт возведения второго моста через Обь приехал полпред УрФО
Фото: admhmao.ru

Строительство второго моста через Обь в районе Сургута стартовало сегодня, 6 июля – первая свая уже забита в землю. На торжественном начале возведения важного объекта присутствовали полпред УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова, мэр Сургута Андрей Филатов, глава Сургутского района Андрей Трубецкой и многие другие важные для региона личности.

«Это историческое событие как для Уральского федерального округа, так и для России. Югра, Ямал – это базис экономики нашей страны. Дорожная артерия, соединяющая крупнейшие нефтегазовые регионы с «большой землёй» должна работать полноценно, без ограничений. Новый мост решит эту задачу. Более того, строительство объекта будет мощным рывком как с точки зрения инвестиций, так и в вопросах занятости. Предприятия УрФО и других регионов получат крупные заказы, в возведении моста будет занято порядка десяти тысяч человек. К реализации проекта нужно подойти с тройной ответственностью: построить и сдать столь нужный и важный объект в соответствии с планами», – подчеркнул полпред.

Новый мост необходим для разгрузки предыдущего. Кроме того, это позволит распределить потоки движения и обеспечит альтернативную автотранспортную связь между Югрой и другими регионами России.

«Сейчас мы говорим о створе федеральной трассы Р404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», развиваемом федеральном коридоре «Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард» и северном широтном коридоре «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск». Это совершенно другие возможности для страны, начиная от экономии по километрам, потому что севернее выходим, и заканчивая доступностью для людей, экономики, транспортной инфраструктуры нашей страны», – заявила губернатор Югры.

Проект вошел в пятилетний план дорожного строительства, утвержденный распоряжением Правительства России. Финансирование из федерального бюджета в 2025-2027 годы предусмотрено в размере 27,6 млрд рублей. Расчётная пропускная способность моста до 13 000 автомобилей в сутки. Общая стоимость объекта – 60,9 млрд рублей.

Проектом предусмотрено строительство новой четырехполосной автомобильной дороги протяженностью более 45 км, в состав которой входит уникальный мост через реку Обь длиной 1,758 км, еще четыре моста и три путепровода, транспортные развязки на пересечении с автомобильными дорогами «Нефтеюганск – Сургут» и Восточной объездной Сургута. В рамках контракта также будет выполнено устройство ливневой канализации, локальных очистных сооружений, проведение инженерных коммуникаций, установка шумозащитных экранов. Строителям предстоит уложить более 55 тысяч кубических метров монолитного бетона и смонтировать 25 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. Работать на объекте будут 10 000 человек.

«Нормативные сроки возведения моста – 2026 год. Однако все зависит от хода строительства. Этот мост станет для автономного округа самым крупным транспортным инфраструктурным объектом. Его значение трудно переоценить как для Сургута, так и для всего региона и России», – резюмировал генеральный директор «Мостострой 11» Николай Руссу.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 15:55, просмотров: 205, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургут вырвался в лидеры в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 797
  2. Средний чек в ресторанах быстрого питания подорожал за год на 15% 574
  3. ​Общественники и активисты важны, но, в конечном счете, многое зависит именно от власти и ее способности слышать 516
  4. ​«Свои на Туре»: Тюмень принимает Всероссийский форум Welcome-центров и туристических клубов для студентов 460
  5. ​Александр Моор объявил о вознаграждении за сообщения о виновниках ландшафтных пожаров 451
  6. ​Центр робототехники и АСУ Тюменской области проводит для школьников летние смены 424
  7. ​Впервые в Сургуте состоялся концерт на крыше дома 391
  8. Пропавшего в Сургутском районе пенсионера не могут найти почти 10 дней 378
  9. Сургутянка потребовала 75 тысяч рублей за травму ребенка в ТРЦ 349
  10. ​Нижневартовск готовят к аномально низким температурам 313
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 3799
  2. Сургутянка грубо оскорбила мужчину из-за ролика с ее детьми 1955
  3. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 1871
  4. Недострой на «грэсовском пятачке» в Сургуте снесут уже в этом году 1783
  5. Снос сургутского ресторана «VIP 777» откладывается 1652
  6. ​Не скажем. Сургутнефтегаз определился с составом совета директоров 1568
  7. ​Отдельное здание для «Петрушки» не должно отвернуть от перепрофилирования «Авроры» и «Вершины» 1505
  8. ​За структурной реформой по объединению культуры и молодежной политики должна последовать реформа содержательная 1491
  9. ​Как бюджет Югры переживает кризис, что будет за продажу энергетиков детям и когда начнем перерабатывать мусор 1484
  10. Лебединая верность 1339
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6367
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5970
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 3799
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3675
  5. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3539
  6. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 2960
  7. Что нового ждать в сургутской архитектуре и градостроительстве // Александр Коновалов 2809
  8. ​Цены упали! 2791
  9. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2774
  10. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2671

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика