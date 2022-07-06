75 тысяч рублей требует жительница Сургута за упавшую на ребенка столешницу в ТРЦ

Жительница Сургута обратилась в суд с намерением взыскать с ТРЦ «Сургут Сити Молл» компенсацию морального вреда. Ее ребенок получил травму в ТРЦ, сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

Инцидент произошел в августе 2021 года в ресторанном дворике ТРЦ, куда женщина пришла вместе с ребенком. Мальчик попытался сесть на стул, уперевшись на столешницу, но в итоге упал лицом вниз, а сверху на него упала незакрепленная к основанию столешница.

«В результате удара столешницы в голову образовалась шишка, а также в результате падения на пол, образовался синяк на подбородке, ребенок пережил сильный испуг, что сказалось на его психологическом здоровье», - отметили в пресс-службе суда.

Ответчиком выступает эксплуатирующее ТРЦ ООО «СГС групп». Иск жительницы Сургута принят к производству, возбуждено гражданское дело. Предварительное судебное заседание назначено на 1 августа.