4,6 млн рублей выманили аферисты у пожилого жителя Сургутского района

В полицию Сургутского района обратился 56-летний местный житель и сообщил, что лишился из-за мошенников свыше 4,6 млн рублей. История, как выяснилось, началась с телефонного звонка с неизвестного номера. Сначала мужчине позвонила «следователь из Москвы», затем «сотрудник безопасности банка» Касьянов. А после этого к беседам подключился тайный «сотрудник ФСБ», который попросил югорчанина никому ничего не рассказывать, так как специалист банка работает в интересах мужчины и ФСБ.

В результате пожилой югорчанин оформил несколько кредитов, занял деньги у родственников, продал автомобиль, а все полученные деньги перевел на счета аферистов.

«По поводу таких крупных операций с денежными средствами близкие родственники мужчины стали возмущаться и порекомендовали ему отправиться к сотруднику ФСБ из Сургута, который ему звонил. Однако, прибыв в Управление ФСБ РФ по Сургуту и объяснив ситуацию, правоохранитель пояснил, что такой сотрудник не работает в местном Управлении, и по такой схеме работают мошенники», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.