Прямой эфир с жителями Сургута проведет Наталья Комарова

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет 8 июля онлайн-встречу с жителями Сургута. Глава региона обсудит с сургутянами вопросы, касающиеся развития города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Каждое обращение рассмотрит глава Сургута Андрей Филатов, специалисты городской администрации, отраслевых ведомств, Центр управления регионом», - отметили в пресс-службе.

Онлайн-встреча начнется в 12:00 8 июля. Трансляция пройдет в аккаунтах Натальи Комаровой в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в официальной группе Югры. Оставлять вопросы и комментарии можно в комментариях к посту об онлайн-встрече, опубликованному на странице губернатора в ВК.