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Наталья Комарова обсудит развитие Сургута с его жителями

Прямой эфир с жителями Сургута проведет Наталья Комарова

Наталья Комарова обсудит развитие Сургута с его жителями
admhmao.ru

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет 8 июля онлайн-встречу с жителями Сургута. Глава региона обсудит с сургутянами вопросы, касающиеся развития города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Каждое обращение рассмотрит глава Сургута Андрей Филатов, специалисты городской администрации, отраслевых ведомств, Центр управления регионом», - отметили в пресс-службе.

Онлайн-встреча начнется в 12:00 8 июля. Трансляция пройдет в аккаунтах Натальи Комаровой в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в официальной группе Югры. Оставлять вопросы и комментарии можно в комментариях к посту об онлайн-встрече, опубликованному на странице губернатора в ВК.


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Сегодня в 13:00, просмотров: 18, комментариев: 0
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