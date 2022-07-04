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На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело

Жительница Сургута, оскорблявшая мужчину в соцсетях, стала фигуранткой уголовного дела

На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело
Фото: pixabay.com

На жительницу Сургута, из-за которой разгорелся скандал на национальной почве, завели уголовное дело. Ей вменяют статью, предусмотренную п.«а» ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности).

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщили в СК Югры.

Напомним, что инцидент произошел на прошлой неделе. Детей сургутянки, хулиганивших в подъезде, заснял горожанин. Ролик попал в соцсети, что сильно задело женщину. Она начала нецензурно выражаться в комментариях, а после в общедомовом чате грубо оскорбляла автора видео и резко прошлась по его национальности. Позже горожанку заставили публично извиниться.


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Сегодня в 17:16, просмотров: 522, комментариев: 0
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