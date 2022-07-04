Семь выпускников из Сургута сдали ЕГЭ на 100 баллов

Высший балл на ЕГЭ сразу по двум предметам получил выпускник лицея №1 в Сургуте. Он сдавал биологию и химию. В общей сложности 100 баллов получили семь школьников города. В прошлом году также было восемь максимальным результатов.

«Максимальное количество баллов получено по предметам: русский язык, химия, биология и английский язык. Выпускники качественно подготовились и были мотивированными, – отметила директор департамента образования Ирина Замятина. – 760 результатов – это от 90 баллов и выше. Максимальный балл по профильной математике у нас был 92, по обществознанию и информатике – 98, по физике – 99, к сожалению, буквально не хватило одного балла, по истории и литературе – 96. Причем 98 и выше баллов получили 29 выпускников Сургута».

По предварительным итогам ОГЭ также стало известно, что 79% выпускников девятых классов справились с экзаменом по русскому языку на «4» и «5». «По литературе – 77%, по английскому языку – 61%, обществознание – практически 50%. По математике – 39%, это лучший показатель по сравнению с прошлым годом, когда было 25%», – добавила глава ведомства.

При этом не все школьники согласились с выставленными баллами. Так, 57 выпускников девятых классов подали апелляцию. Из них шесть были удовлетворены. Вместе с ними 34 одиннадцатиклассников просили пересмотреть их работы. И только четверо смогли получить повышение результата.