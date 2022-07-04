Жителя Сургута задержали по подозрению в смертельном избиении

44-летний житель Сургута стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступления произошло вечером 20 июня. Подозреваемый, по версии следствия, нанес не менее 17 ударов руками 38-летнему сургутянину, с которым он распивал алкоголь.

«После конфликта потерпевший ушел домой, где рассказал о произошедшем конфликте сестре, однако через непродолжительное время скончался от полученных травм», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о его заключении под стражу.