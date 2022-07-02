В Сургуте активно готовят инженерные сети к зиме

Сургутские инженерные сети активно готовятся к холодному периоду года — хотя и в теплый погода не балует. Как передает in-news.ru, «Городские тепловые сети» на текущую традиционную ремонтную кампанию в этом году выделили 460 миллионов рублей — ремонтируют оборудование, включая котельные, тепловые пункты и, конечно сети.

На ряде объектов — в основном, в центре города — работы уже завершены, темпы взяты ускоренные: «Заканчивать техническую часть мы планируем в конце августа, потому что там может начаться отопительный сезон, сами видите, у нас погода какая. Школы, детские сады, соцкульбыт обычно запускается раньше», — прокомментировал заместитель главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «ГТС» Виталий Бегичев.

Так, уже на 70 процентов готовы котельные, идет капитальный ремонт котлов, модернизируется теплообменное оборудование.