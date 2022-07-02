Всероссийские соревнования по летному спорту пройдут на сургутском аэродроме «Боровая»

С сургутского аэродрома «Боровая» взлетят участники Всероссийских соревнований по летному спорту: они пройдут с 22 по 28 августа.

Как передают «Сургутские ведомости», ссылаясь на депутата Евгения Барсова, возглавляющего окружную Федерацию самолетного спорта, соревнования пройдут в два этапа. «На это нужно смотреть, как на фигурное катание, — рекомендует он. — Сначала летчику нужно выполнить обязательную программу, он вылетает и показывает определенные фигуры — в определенном количестве, определенном порядке и квадрате. После этого нужно выполнить «темный комплекс», это значит неизвестный. Сегодня тебе дают бумагу с индивидуальными заданиями, а завтра ты должен выступать по ней».

Самое главное: вход на аэродром будет бесплатным, поэтому оценить все фигуры пилотажа, выполняемые на высоте 1300 метров, сможет любой желающий.

Заметим, что в этом году Сургуту везет на авиашоу: менее месяца назад, в День города и День России здесь выступали не только родные «Барсы», но и «Русские Витязи». Визит последних состоялся благодаря участию главы Сургута Андрея Филатова.