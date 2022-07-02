Сургутнефтегаз не раскроет новый состав совета директоров

Компания «Сургутнефтегаз» определилась с новым составом совета директоров — однако раскрывать его не станет: это следует из сообщения нефтяного гиганта, которое ссылается на постановление правительства, разрешающее эмитентам частично или полностью не раскрывать инсайдерскую информацию.

Новый состав совета директоров был избран на годовом собрании акционеров, которое прошло накануне. Там же, например, были утверждены дивидендные выплаты по итогам 2021 года: по обыкновенной акции они составят 0,8 рубля, по привилегированной — 4,73 рубля.