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​Не скажем. Сургутнефтегаз определился с составом совета директоров

Сургутнефтегаз не раскроет новый состав совета директоров

​Не скажем. Сургутнефтегаз определился с составом совета директоров
Фото: surgutneftegas.ru

Компания «Сургутнефтегаз» определилась с новым составом совета директоров — однако раскрывать его не станет: это следует из сообщения нефтяного гиганта, которое ссылается на постановление правительства, разрешающее эмитентам частично или полностью не раскрывать инсайдерскую информацию.

Новый состав совета директоров был избран на годовом собрании акционеров, которое прошло накануне. Там же, например, были утверждены дивидендные выплаты по итогам 2021 года: по обыкновенной акции они составят 0,8 рубля, по привилегированной — 4,73 рубля.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 148, комментариев: 0
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