Сургутские депутаты уходят на каникулы

Последнее заседание думы Сургута прошло накануне — депутаты подвели итоги работы в сезоне, ставшем первым для нынешнего созыва городского парламента, начавшего работу после сентябрьского Единого дня голосования.

«Мы стали настоящей командой, нацеленной на результат, — подвел главный итог председатель думы Максим Слепов. — Все наши решения были продуманными, взвешенными и соотносились с наказами наших избирателей».

Депутаты нового созыва в этом сезоне решали не только рутинные, но и достаточно громкие вопросы. Одним из последних стало определение судьбы Центральной аптеки: напомним, что чиновники предложили продать убыточный муниципальный объект — парламентарии, однако, отметили, что это важное предприятие для города: так, здесь готовятся препараты, которые нельзя купить в обычных аптеках. Рецептурный отдел необходимо сохранить, подчеркивают депутаты. На этом пока и остановились: решение о продаже аптеки окончательно не принято, что зафиксировал глава Сургута Андрей Филатов. «Торопиться в таких вопросах не нужно. Процесс продажи акций Центральной аптеки необходимо рассматривать в тесной связке с вопросами организации в целом работы рецептурных аптечных отделов. Здесь мы предложим подключиться и профильным окружным структурам в соответствии с их компетенциями и полномочиями», — заявил он, после чего Центральную аптеку исключили из прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2022 год. Решение было единогласно поддержано депутатами думы Сургута.