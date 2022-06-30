В думе Сургута предложили подумать над местом строительства театра «Петрушка»

С местом строительства нового здания для сургутского театра актера и куклы «Петрушка» пока до сих пор нет определенности: городские депутаты предложили поискать более удачный вариант взамен предложенного местными чиновниками.

Напомним, что администрация Сургута предполагает, что разместить театр можно в новом здании на месте футбольного поля в районе «корабля» СурГУ. Однако именно наличие этого довольно популярного у горожан объекта и смущает народных избранников, которые предлагают не лишать увлекающихся футболом сургутян доступного поля.

«Театр актера и куклы «Петрушка» — значимое для горожан место, — говорит заместитель председателя думы Сургута Александр Олейников. — Стоит локацию оставить в центре города, как и планировалось, но со смещением от футбольного поля». С таким посылом депутаты и обратились в администрацию города, надеясь, что получат в ответ решение вопроса. «Надеюсь, что на следующих заседаниях комитета по городскому хозяйству мы вернемся к этому вопросу и еще раз обсудим место», — добавил Александр Олейников, тем более что времени не так много: уже в следующем году должно стартовать проектирование здания, которое, естественно, предполагает наличие информации о его местоположении. Само же строительство должно начаться годом позже — в 2024 году.