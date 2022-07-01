Сургутянка, оскорбившая мужчину по национальному признаку, публично извинилась

В Сургуте женщина угрожала одному из жильцов дома за то, что тот снял ее детей на камеру – мужчина поймал ребят за вандализмом в подъезде, ролик утек в соцсети. Горожанка сначала начала нецензурно выражаться в комментариях, а после в общедомовом чате грубо оскорбляла автора видео и резко прошлась по его национальности.

Аудиозаписи с разговором также попали в соцсети. По данному факту полиция и прокуратура начали проверку.

«В действиях сургутянки усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Полицейские проводят комплекс мер по установлению всех обстоятельств произошедшего. Женщина приносит извинения за свои высказывания», – сообщили в УМВД Югры.