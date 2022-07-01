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Около девяти километров сетей трубопроводов Сургута заменят к отопительному сезону

В Сургуте готовятся к следующему отопительному сезону

Около девяти километров сетей трубопроводов Сургута заменят к отопительному сезону
Фото: администрация Сургута

В Сургуте на подготовку к отопительному сезону выделили порядка 460 миллионов рублей. Так, за лето СГМУП «Городские тепловые сети» планируют отремонтировать около девяти километров теплосетей.

«Закончим все технологические работы до 25 августа, потому что тогда уже может начаться отопительный сезон, в частности, он будет необходим на социальных объектах города. На восстановление и благоустройство у нас время до середины октября, это крайний срок. Но мы постараемся закончить все в сентябре», – отметил заместитель главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «ГТС» Виталий Бегичев. Он также добавил, что в среднем стальные трубопроводы служат 25-30 лет.

В рамках подготовительных мероприятий в городе пройдет ремонт котельного оборудования, центральных тепловых блоков, квартальных сетей тепловодоснабжения, а также магистральных тепловых сетей. «Закончили работы на улице Ленина, 62, там осталось благоустройство. Сейчас проводятся мероприятия в 5 микрорайоне, в 5А – внутриквартальные сети. А также работы на территории больничного комплекса и на улице Дзержинского», – рассказал представитель предприятия.

Напоминаем, в январе по улицам Мира и Островского прорвало магистральный трубопровод. На сегодняшний день там выполнили замену дефектного участка. Сейчас проводится обратная засыпка.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 93, комментариев: 0
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