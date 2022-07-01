Грязная вода в домах Сургута вызвана промывкой сетей

Жители 32 микрорайона Сургута пожаловались на плохое качество воды. По их словам, из-под крана несколько дней текла грязь. В Горводоканале объяснили, в чем причина инцидента.

«Первые жалобы поступили 28 числа. Это связано с тем, с промывкой сетей — это неизбежно какие-то технологические переключения трубопроводов. Соответственно, происходит изменение гидравлического режима и, возможно, ухудшение показателей качества. 29 числа при обслуживании пожарного гидранта произошел его функциональный отказ. И соответственно тоже гидравлический режим изменился», — пояснил заместитель главного инженера СГМУП «Горводоканал» Василий Смехов.

Отмечается, что 30 июня специалисты отобрали пробы воды – сейчас все показатели соответствуют нормам. Жителям произведут пересчет. Представители Горводоканала посоветовали сургутянам обращаться за помощью в управляющие компании, если качество воды изменится в худшую сторону.