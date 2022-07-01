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​20-летний сургутянин проведет в колонии 7 лет из-за наркотиков

Суд приговорил молодого сургутянина к 7 годам колонии за наркоторговлю

​20-летний сургутянин проведет в колонии 7 лет из-за наркотиков
pixabay.com

Сургутский горсуд вынес приговор 20-летнему местному жителю. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотиков и покушении на сбыт, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд установил, что молодой югорчанин занимался сбытом синтетических наркотических средств на территории Сургута. Незаконную деятельность пресекли полицейские. Они изъяли у задержанного 39,65 граммов синтетического вещества и 100,64 грамм гашиша.

«Суд, принимая во внимание, что с подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы», - отметили в пресс-службе ведомства.

Отбывать наказание сургутянин будет в исправительной колонии строгого режима.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 81, комментариев: 0
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