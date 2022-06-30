Мэрия Сургута намерена вновь обратиться в суд из-за скандально известного ресторана

Снос скандально известного в Сургуте ресторана «VIP 777» откладывается. Причина – из 1400 квадратных метров площади почти 70 считаются законно построенными, соответственно, демонтировать здание пока не получится. В мэрии планируют привлечь экспертов из числа проектировщиков и вновь обратиться в суд.

«Мы сейчас в проектной документации учтем экспертное мнение проектировщика, который опишет, что для того, чтобы привести в соответствие с требованиями суда, необходимо существующее здание снести», — пояснил директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок в ходе заседания штаба по вопросам строительства.

Напомним, что история ресторана «VIP 777» началась еще в 2014 году – продуктовый магазин в 68 «квадратов» за годы разросся до 1450 кв.м. Позже суд постановил такое расширение незаконным.