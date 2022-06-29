2 млн рублей перечислил мошенникам югорчанин, испугавшись потерять накопления

Аферисты развели жителя Сургута на 2 млн рублей по старой схеме. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские установили, что потерпевшему накануне позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с банковского счета сургутянина. Лжебанкир предложил мужчине обналичить все имеющиеся у него деньги, а затем перевести их для обеспечения сохранности на так называемые «сейфовые ячейки».

«Доверчивый мужчина отправился в банкомат, расположенный в одном из торговых центров города, где обналичил денежные средства со своей карты. После этого он проследовал в отделение другого банковского учреждения города, где, используя приложение Google Pay, осуществил перевод на продиктованные мошенником счета банковских карт», - рассказали в пресс-службе полиции.

Всего сургутянин перечислил на счета мошенников свыше 2 млн рублей. После того, как аферист перестал выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в правоохранительные органы.