Дефицит бюджета Сургутского района сократится на более чем 20 миллионов

Дефицит бюджета Сургутского района сократится на 21,5 млн рублей – об этом «Вестнику Сургутского района» стало известно в ходе заседания думы муниципального образования. Такое решение было принято в связи с постановлением правительства Югры.

«Мы нашли вариант, как, не ухудшая параметры бюджета, сократить дефицит. Единственный вариант – перераспределить объекты по годам. Мы ни от одного объекта капстроя не отказываемся, мы просто предусматриваем другие формы реализации инвестиций, например, концессию. Например, КДЦ в Солнечном и хоккейный корт в Угуте будут строиться за счет концессии. То есть строить их будут уже сейчас, а заплатим мы за них потом», – пояснила директор департамента финансов администрации Сургутского района Татьяна Дю.

Отмечается, что благодаря этому удастся высвободить 180 миллионов, 21,5 из которых пойдут на сокращение дефицита. Остальная сумма же пойдет в оперативный резервный форд.

«Мы живем в ситуации неопределенности, в условиях санкций. Возникнет необходимость срочно решать какой-то вопрос – этим резервом будем пользоваться. Нет – он нам обеспечит сбалансированность. Это наша подушка безопасности, чтобы снизить риски для бюджета», – передает «Вестник» слова Татьяны Дю.