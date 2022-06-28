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​Этого события ждали десять лет – в Сургуте появится улица имени легендарного геолога Виктора Пархомовича

В Сургуте появится новая улица – имени Виктора Пархомовича

​Этого события ждали десять лет – в Сургуте появится улица имени легендарного геолога Виктора Пархомовича
Фото novostienergetiki.ru

В Сургуте, наконец, появится улица имени легендарного геолога Виктора Пархомовича. В память об этом известном жителе города назовут новый участок улицы Геологической (концептуально) между Мелик-Карамова и Югорским трактом, сообщают источники СИА-ПРЕСС в администрации города. Обсуждение необходимости увековечить имя великого геолога шло более десяти лет – с момента его смерти в 2011 году.

Скришнот 2gis.ru

Виктор Михайлович Пархомович родился 22 июля 1937 года. После учебы и службы в армии всю жизнь проработал в нефтеразведке Югры. В Сургуте в должности гендиректора геологического производственного объединения «Обьнефтегазгеология» он работал с 1981 года. За период работы под началом Пархомовича предприятие открыло 82 нефтегазовых месторождения. При этом «Обьнефтегазгеология» занималась еще и стройкой – 23-24-25 микрорайоны Сургута построены геологами, причем не только дома, но и социальная инфраструктура, включая поликлинику, школу №19 с бассейном, КСК «Геолог» и другие объекты.

Виктор Пархомович был награжден орденом Ленина (1991 год), орденом Трудового Красного Знамени (1981 год), орденом Октябрьской революции (1985 год), орденом Дружбы народов, а также званиями «Почетный нефтяник», «Заслуженный геолог РФ», «Почетный гражданин ХМАО».

Отметим, что практика присвоения улицам имен людей, много сделавших для развития Сургута и региона, в городе — обычное дело. Так, в Сургуте уже есть улицы Иосифа Каролинского, Ивана Захарова, Игоря Киртбая, Григория Кукуевицкого и многих других — за этими именами стоит история нашего города.


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Сегодня в 17:34, просмотров: 162, комментариев: 0
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