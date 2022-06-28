16+
Логотип Сиапресс
USD  53,3641   EUR  56,0535  

Новости

Больше новостей
Вы бы пошли на пиратский показ зарубежного кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к повторному прокату советского и российского кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Переезд сургутских чиновников на Маяковского, 15...
Комментировать
0
Больше опросов

Челябинцам грозит 20 лет колонии за торговлю каннабисом в Сургуте

Суд Сургута рассмотрит уголовное дело о продаже каннабиса и мефедрона в Сургуте

Челябинцам грозит 20 лет колонии за торговлю каннабисом в Сургуте
pixabay.com

В Сургуте перед судом предстанут двое жителей Челябинска. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Следствие установило, что в ноябре 2021 года обвиняемые вступили в предварительный сговор, направленный на продажу наркотиков на территории Сургута и Нефтеюганска.

«При попытке реализовать очередную партию наркотиков их задержали сотрудники полиции. У обвиняемых обнаружено и изъято из незаконного оборота 169 граммов каннабиса и 81 грамм мефедрона», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

На время следствия обвиняемых заключили под стражу. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:13, просмотров: 115, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Русские «макдаки» не открылись в югорских городах 863
  2. Сургутский застройщик вынужден сам компенсировать ставку по льготной ипотеке 808
  3. В ХМАО резко выросло число брошенных хозяевами собак 753
  4. Ипотека на квартиры от застройщика: ставки от 0,1% до 7% вернулись в Сургут 683
  5. ​В Тюмени обсудили эффективность работы информационной инфраструктуры 544
  6. Банк Уралсиб провел день финансовой грамотности в екатеринбургской гимназии «Корифей» 509
  7. ​В Сургуте на затопленной улице находят потерянные автомобильные номера 351
  8. ​В СурГУ предлагают IT-решения под запросы киноиндустрии 342
  9. ​Сургутский предприниматель незаконно получил субсидию от государства 316
  10. Больше всех работают сверхурочно в Югре медсестры и учителя 239
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5795
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5180
  3. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2011
  4. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 1897
  5. Получить в морду за пирсинг 1738
  6. ​Умер Андрей Чибирев 1702
  7. Участок в Ханты-Мансийском районе закрыли на карантин из-за бешенства 1565
  8. Патриарх Кирилл упал во время литургии и объяснил это законами физики 1452
  9. Сургутян приглашают на очередной концерт под открытым небом от филармонии 1448
  10. Шесть сургутских школьников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии 1440
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8534
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5795
  3. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5180
  4. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3432
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3234
  6. Старики и дети 3130
  7. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3093
  8. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2963
  9. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2804
  10. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 2720

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика