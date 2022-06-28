«Урожай» атвомобильных номеров собрали на затопленной улице в Сургуте

В Сургуте на ул. Ленинградской, которую накануне затопило из-за сильных дождей, находят автомобильные госномера.

«Сегодня вода ушла, а местные жители заботливо выставили номера у деревьев. Ищем свои. Пока, вроде, все на месте и не тронуты детворой», - пишет телеграм-канал Sitv.

Накануне в Сургуте прошли сильные дожди, дороги затопило. Особенно непростая ситуация сложилась на проспекте Ленина и на ул. Ленинградской.

«Как только ливень — Ленинградская превращается в море. В прошлом году приезжали, откачивали воду. Ливневки не справляются. А если всю неделю (судя по прогнозам) будет такая погода — точно можно болотники доставать или надувную лодку», — прокомментировала ситуацию одна из горожанок.