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​Сургутский предприниматель незаконно получил субсидию от государства

Суд обязал предпринимателя из Сургута вернуть незаконно полученную субсидию

​Сургутский предприниматель незаконно получил субсидию от государства
pixabay.com

Предприниматель из Югры вернул государству незаконно полученную субсидию. Соответствующее решение вынес суд после вмешательства прокуратуры.

Суд установил, что индивидуальный предприниматель в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сургуте на период до 2030 года» предоставил в администрацию подложные документы с целью возместить часть затрат на приобретение оборудования и лицензионных программных продуктов.

«На основании подложных документов ему была перечислена субсидия в размере более 113 тыс рублей, чем причинен ущерб бюджету муниципального образования. Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с предпринимателя незаконно полученной субсидии», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В ходе рассмотрения гражданского дела предприниматель возместил причиненный ущерб.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 61, комментариев: 0
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