Неопытный водитель «Лады» учинил ДТП в Сургуте с четырьмя пострадавшими

Авария с четырьмя пострадавшими произошла поздним вечером накануне, 26 июня, в Сургуте. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, 19-летний водитель «Лады» попытался проехать регулируемый перекресток на красный сигнал светофора, но в результате столкнулся с автомобилем Hyundai. После этого «Ладу» отбросило на металлическое ограждение и опору уличного освещения.

«В результате автоаварии транспортные средства и опора освещения получили механические повреждения, а водитель «Лады» и три его пассажира получили травмы были доставлены в медицинское учреждение», - уточнили в ведомстве.

По словам очевидцев, людей из покореженного автомобиля доставили спасатели. У пострадавших - переломы ног и сотрясения.

Всего за прошедшие выходные в ХМАО произошло 7 ДТП, к которых 11 человек получили травмы.