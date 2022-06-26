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​Умер Андрей Чибирев

Заместитель директора Сургутской филармонии Андрей Чибирев скончался после продолжительной болезни

​Умер Андрей Чибирев
Фото: Сургутская филармония

25 июня 2022 года в Сургуте после тяжелой продолжительной болезни скончался заместитель директора Сургутской филармонии Андрей Валентинович Чибирев.

Представить филармонию без Андрея Валентиновича будет как минимум сложно. Он был одним из самых ярких, харизматичных и неординарных деятелей культуры Сургута. Чрезвычайно деликатный в общении, он всегда был очень душевным, интеллигентным человеком. У него было много друзей, встречу с которыми он считал своей главной жизненной удачей, чётко помнил все имена, особенности личности, предпочтения людей, с которым его сводила судьба.

Андрей Валентинович умел говорить об искусстве увлекательно, с любовью и уважением. Его больше нет с нами, но осталась добрая, светлая память — для коллег и знакомых он запомнится приятным человеком с прекрасным чувством юмора.

Культурная жизнь Сургута понесла большую потерю в связи с уходом из жизни Андрея Чибирева. Приносим самые искренние соболезнования его родным и близким.

Прощайте, Андрей Валентинович! Мы всегда будем вас любить и помнить!

Прощание с Андреем Валентиновичем состоится 28 июня в траурном зале сургутского крематория (ул. Аэрофлотская, 30). Начало в 12:00.
В 11:00 от здания Сургутской филармонии (ул. Энгельса, 18) будет организован автобус.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 99, комментариев: 0
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