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Археологическая тропа появится в Сургутском районе

Строительство туристической тропы стартовало в урочище «Барсова гора»

Археологическая тропа появится в Сургутском районе
Фото: vestniksr.ru

Урочище «Барсова гора» в Сургутском районе получит новый туристический объект — уникальную археологическую тропу начали возводить в июне. Об этом сообщила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

«Территорию Барсовой горы открыли 50 лет назад. И вот, спустя полвека, мы приступаем к обустройству этого знаменитого места. Надеемся, что фирма исполнит обязательства и своевременно закончит первый этап работ», — прокомментировала она.

Работы на туристической тропе «ЧелоВечность» взяла на себя компания «Гранит», чье руководство отметило, что возведение объекта будет вестись в ручном режиме. Причина — множество ограничений, связанных с уникальным статусом Барсовой горы. «Особенность проекта заключается в специальной технологии мощения. То есть фундамент тропы и обзорных площадок будут обустроены послойным ощебенением. Все объекты разместятся без обустройства углублений, как сам настил тропы, так и арт-объекты с системой освещения. Очень много ручной работы, — объяснил тонкости работы и.о. генерального директора ООО «Гранит» Максим Остапенко. — Есть и ограничения по строительной технике — здесь может ездить только малогабаритный транспорт».

Работы оценены в 75 миллионов рублей: столько выделено из бюджета муниципалитета. Власти района рассчитывают, что новая археологическая тропа будет готова уже к октябрю этого года. Она будет состоять из малого и большого кольца — маршруты в 1,3 км и 2,2 км будут выбирать сами туристы, которые на всем пути следования пройдут 15 локаций, отражающих историю семи тысячелетий. Пока, впрочем, здесь будет функционировать только музей: его откроют в 2023 году, вслед за ним «подтянутся» и прочие объекты. О важности проекта заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, отметив, что это инициатива жителей Барсово. «Однозначно он будет интересен не только местным туристам, но и гостям района, — уверен руководитель муниципалитета. — Это станет уникальным пространством, включающим в себя локационные площадки, которые расскажут посетителям археологической тропы о разных периодах истории объекта культурного наследия».


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Сегодня в 13:26, просмотров: 124, комментариев: 0
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